Мэр Москвы наградил победителей конкурса лучших проектов в области строительства 2016 года

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественном мероприятии, посвященном Дню строителя, поздравил в пятницу представителей отрасли и наградил победителей городского конкурса "Лучший реализованный проект 2016 года в области строительства".

"Хотел от имени москвичей сказать вам огромное спасибо за ваш труд, за ваше умение, за ваш талант, которые создают нашу современную Москву и будущее нашего города", - поздравил Собянин строителей с профессиональным праздником.

Так, победителями конкурса "Лучший реализованный проект 2016 года в области строительства" по итогам голосования городской конкурсной комиссии стали: БСА "Лужники", Московское центральное кольцо, жилой комплекс "Бунинские луга", жилой квартал "Wine House", "ВЭБ Арена" (стадион ЦСКА), футбольное поле спортшколы олимпийского резерва №27 "Сокол", здание родильного дома ИКБ № 2, гостиница "DoubleTree by Hilton" аэровокзального комплекса "Внуково", многофункциональный комплекс "Оружейный 41", ТРЦ "Океания", Киевский вокзал, главный дом усадьбы Старо-Никольское, Московский театр под руководством Олега Табакова, транспортная развязка на пересечении МКАД с Каширским шоссе, а также станция метро "Саларьево".

Кроме того, победителями этого же конкурса по итогам общегородского открытого голосования стали также: БСА "Лужники" и МЦК, жилой комплекс "Варшавское шоссе 141", жилой комплекс "Донской Олимп", жилой комплекс "Лефорт", "ВЭБ Арена", университетская гимназия МГУ имени Ломоносова, здание роддома ИКБ №2, Hotel INSIDE Новомосковский, комплекс "Оружейный 41", ТРЦ "Хорошо!", Киевский вокзал, Театр под руководством Табакова, развязка на пересечении МКАД и Каширки и метро "Саларьево".