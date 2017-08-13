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Из сейфа в квартире на севере Москвы украли почти 26 млн рублей

Москва
13 августа, 10:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, августа. /ТАСС

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что преступление могло быть совершено в период с 04:00 4 августа по 10:00 11 августа

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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Неизвестный украл из сейфа в квартире на севере Москвы почти 26 млн рублей. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе столичного главка МВД.

"Неизвестный путем свободного доступа проник в квартиру по адресу: Ходынский бульвар, дом 15, где совершил кражу находившихся в сейфе 14,4 млн рублей и $190 тыс., после чего скрылся. Сумма материального ущерба составила 25,8 млн рублей", - сказали в ведомстве.

Преступление могло быть совершено в период с 04:00 4 августа по 10:00 11 августа, полагают в полиции.

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