Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дождь, гроза, местами град и до 26 градусов тепла ожидаются в московском регионе

Москва
14 августа, 6:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Во вторник днем при переменной облачности обойдется без осадков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Гроза, дождь и усиление ветра ожидаются в понедельник в московском регионе, сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Днем в понедельник будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, местами сильный, ожидаются гроза, град", - сказал представитель метеослужбы.

Температура воздуха в Москве составит 24-26 градусов, по области будет от 21 до 26 градусов (на востоке до 30 градусов). Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, при грозе порывы усилятся до 15-20 м/с.

Во вторник ночью будет облачно с прояснениями, местами не исключены кратковременный дождь и гроза. В столице столбики термометров покажут 15-17 градусов, в Подмосковье - от 12 до 17 градусов.

Днем при переменной облачности обойдется без осадков. В Москве воздух прогреется до 23-25 градусов, по области - от 20 до 25 градусов. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Смотровая площадка появится на крыше Дома Наркомфина в Москве после реставрации
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Криштиану Роналду могут дисквалифицировать на 12 матчей за толчок арбитра
2
Guardian: подо льдами Антарктиды ученые обнаружили более 90 вулканов
3
В МИД РФ заявили, что армия США должна покинуть Афганистан
4
В Испании трое россиян задержаны после драки со смертельным исходом
5
Россиянка Афанасьева дисквалифицирована во время ходьбы на 20 км на ЧМ
6
"Известия": Россельхознадзор предлагает ввести контроль за оборотом пальмового масла
7
Правительство проиндексирует все пенсии, кроме пенсий работающих пенсионеров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама