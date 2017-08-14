Дождь, гроза, местами град и до 26 градусов тепла ожидаются в московском регионе

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Гроза, дождь и усиление ветра ожидаются в понедельник в московском регионе, сообщили в Гидрометцентре РФ.
"Днем в понедельник будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, местами сильный, ожидаются гроза, град", - сказал представитель метеослужбы.
Температура воздуха в Москве составит 24-26 градусов, по области будет от 21 до 26 градусов (на востоке до 30 градусов). Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, при грозе порывы усилятся до 15-20 м/с.
Во вторник ночью будет облачно с прояснениями, местами не исключены кратковременный дождь и гроза. В столице столбики термометров покажут 15-17 градусов, в Подмосковье - от 12 до 17 градусов.
Днем при переменной облачности обойдется без осадков. В Москве воздух прогреется до 23-25 градусов, по области - от 20 до 25 градусов. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.