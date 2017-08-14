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В День города москвичи смогут заняться паркуром, кроссфитом и единоборствами

Москва
14 августа, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

В честь праздника на Тверской улице и Охотном Ряду организуют интерактивную спортплощадку площадью более 19 тыс. кв. м

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Столичные власти в честь 870-летия Москвы запустят интерактивную спортивную площадку, в рамках которой жители столицы смогут попробовать себя в различных видах спорта. Об этом сообщила ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"9 и 10 сентября на Тверской улице и Охотном Ряду откроется интерактивная спортплощадка площадью более 19 тыс. кв. м с хорошо оснащенными зонами для паркура, кроссфита, единоборств, скейтбординга, фехтования, спортивных танцев и игр с мячом", - сказала Сергунина. По ее словам, на площадках также пройдут соревнования по велофристайлу, боксу и смешанным единоборствам.

Празднование юбилея Москвы будет проходить с 1 по 10 сентября. По всему городу будут размещаться более 40 тематических площадок, их объединит общий слоган: "Москва - город, где создается история". Тематические площадки будут посвящены различным известным деятелям, родившимся в столице и внесшим весомый вклад в мировое наследие.

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