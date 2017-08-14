Площадь пожара в жилом доме на востоке Москвы составила 100 кв. м

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. На востоке Москвы загорелся жилой дом, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"На улице Розы Люксембург происходит загорание в двухэтажном здании и мансарде на площади 100 кв. метров", - сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, здание жилое, идет эвакуация людей.
Информация о пожаре в жилом двухэтажном деревянном доме по адресу улица Розы Люксембург, дом 47 поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России в 20:00 мск. Возгорание было локализовано в 20:43. "Сведений о пострадавших не поступало", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
По данным источника в экстренных службах, пожар мог начаться из-за попадания молнии.