Два легковых автомобиля и фура столкнулись на МКАД

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. ДТП с участием трех автомобилей произошло на северо-востоке Москвы на МКАД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Управления ГИБДД.

"На 74 км Московской кольцевой автодороги произошло столкновение трех автомобилей - грузовика и двух легковушек", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время движение на данном участке кольцевой автодороги сильно затруднено, пробка составляет примерно 1 км.

На месте находятся сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины аварии, а также степень виновности водителей. По предварительным данным, в результате ДТП пострадавших нет.