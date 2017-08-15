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Два легковых автомобиля и фура столкнулись на МКАД

Москва
15 августа, 0:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Движение на участке кольцевой автодороги на северо-востоке Москвы сильно затруднено

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. ДТП с участием трех автомобилей произошло на северо-востоке Москвы на МКАД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Управления ГИБДД.

"На 74 км Московской кольцевой автодороги произошло столкновение трех автомобилей - грузовика и двух легковушек", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время движение на данном участке кольцевой автодороги сильно затруднено, пробка составляет примерно 1 км.

На месте находятся сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины аварии, а также степень виновности водителей. По предварительным данным, в результате ДТП пострадавших нет.

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