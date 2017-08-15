Число поездов "Москва" в столичном метро до конца года вырастет более чем вдвое

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Количество поездов нового поколения "Москва", курсирующих в столичном метро, до конца года увеличится более чем вдвое - до 32 составов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил во вторник в своем Twitter.
14-й поезд нового поколения "Москва" вышел на фиолетовую ветку #метро. До конца этого года @MoscowMetro получит еще 18 таких составов— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 августа 2017 г.
"14-й поезд нового поколения "Москва" вышел на фиолетовую ветку метро. До конца этого года московское метро получит еще 18 таких составов", - написал он.
Первый поезд российского производства "Москва" вышел в рейс 14 апреля 2017 года. С 2017 по 2020 год столичной подземке будет поставлено в общей сложности 912 новых вагонов серии "Москва". Главные особенности состава - широкий дверной проем, улучшенный салон и сквозной проход через все вагоны. Поручней в салоне стало на треть больше, они имеют специальное "теплое" покрытие, которое увеличивает износостойкость.
В каждом салоне установлены два монитора с интерактивными возможностями поиска станций, прокладки маршрутов, расчета времени проезда, а также USB-розетки для зарядки гаджетов. Освещаются новые вагоны светодиодными светильниками, которые утром могут излучать "холодный" свет, а ближе к вечеру - "теплый".