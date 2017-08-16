В районе Хамовники сократили количество дорожных знаков на 40%

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Зона регулируемой парковки появилась на 25 улицах в районе Хамовники в Москве, это часть эксперимента по уменьшению числа дорожных знаков в городе.

Как сообщил журналистам первый замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Ходаков, в рамках пилотного проекта здесь установили только дорожные знаки, обозначающие зону регулируемой стоянки, конец зоны регулируемой стоянки, а внутри самой зоны остались знаки, обозначающие места для инвалидов и бесплатные парковочные места у соцобъектов.

В зоне парковочного пространства обычно устанавливаются знаки 6.4 "Парковка" и 8.8 "Платные услуги". "Нами проводится работа по сокращению количества знаков, одним из способов является применение знака 5.29 "Зона регулируемой стоянки" на территории платного парковочного пространства. Реализация указанных мероприятий позволит сократить общее число знаков на 40%", - отметил он.

Ранее в ЦОДД анонсировали планы по уменьшению количества дорожных знаков в центре столицы на 30-35%, чтобы автомобилистам было удобнее ориентироваться на дорогах и с целью улучшения архитектурного облика столицы.