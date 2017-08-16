Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оплата парковки в Москве частично недоступна для абонентов МТС

Москва
16 августа, 15:47 UTC+3

Отмечается, что наблюдаются проблемы с оплатой через СМС-сообщения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Оплата парковки в Москве с помощью смс частично недоступна для абонентов МТС. Об этом в среду сообщается на сайте компании "Московский паркинг".

"16 августа наблюдаются проблемы в пополнении парковочного счета у абонентов мобильного оператора МТС с помощью СМС. О возобновлении пополнения парковочного счета будет сообщено дополнительно после устранения проблем со стороны оператора", - уточняется в сообщении.

При этом отмечается, что пополнить парковочный счет абоненты МТС могут с помощью банковской карты через мобильное приложение "Парковки Москвы" или в личном кабинете на сайте "Московского паркинга".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
15
Смотровая площадка появится на крыше Дома Наркомфина в Москве после реставрации
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Веры Глаголевой
2
Гильдия актеров России подтвердила смерть Веры Глаголевой
3
Источник: умерла Вера Глаголева
4
Биография народной артистки РСФСР Киры Головко
5
МИД Сирии: на складах боевиков найдено химоружие из Великобритании и США
6
Семья погибшего в ДТП в Балашихе ребенка отказалась от эксгумации тела
7
NASA: астронавты на МКС "поймали" корабль Dragon
Темы дня
Новости партнеров
Реклама