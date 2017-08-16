Оплата парковки в Москве частично недоступна для абонентов МТС

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Оплата парковки в Москве с помощью смс частично недоступна для абонентов МТС. Об этом в среду сообщается на сайте компании "Московский паркинг".
"16 августа наблюдаются проблемы в пополнении парковочного счета у абонентов мобильного оператора МТС с помощью СМС. О возобновлении пополнения парковочного счета будет сообщено дополнительно после устранения проблем со стороны оператора", - уточняется в сообщении.
При этом отмечается, что пополнить парковочный счет абоненты МТС могут с помощью банковской карты через мобильное приложение "Парковки Москвы" или в личном кабинете на сайте "Московского паркинга".