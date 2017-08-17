Бронзовые амурские тигрята появятся в центре Москвы

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Бронзовая скульптура амурских тигрят украсит Мясницкую улицу в Москве. Об этом в четверг журналистам сообщили в Русском географическом обществе (РГО).
"В день 172-летия Русского географического общества, 18 августа в Москве, возле штаб-квартиры Центра "Амурский тигр" откроется скульптурная композиция, посвященная тигрятам", - сообщили в пресс-службе общества.
В РГО пояснили, что композиция представляет собой "двух тигрят, которые увлеченно изучают окружающий мир и своих соседей по лесу". Автором скульптуры стал Петр Чегодаев.
"На создание композиции его вдохновила видеозапись, сделанная с помощью фотоловушки в одном из тигриных заповедников Дальнего Востока. Новая скульптурная композиция на одной из главных улиц Москвы призвана обратить внимания жителей и гостей столицы на проблемы сохранения окружающей среды, в том числе амурского тигра", - отметили в пресс-службе.
Центр "Амурский тигр" создан Русским географическим обществом в 2013 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Основная задача организации - изучение, сохранение и увеличение популяции амурского тигра в России с помощью природоохранных, научных, образовательных и культурно-просветительских проектов.
Амурский тигр - один из самых крупных наземных хищников нашей планеты и один из самых малочисленных подвидов тигра, занесенный в Красную книгу, единственный из своих сородичей, который освоил жизнь в снегах. 95% всей популяции обитает на Дальнем Востоке России и 5% - в Китае. В 1947 году амурский тигр был взят под охрану - в СССР охота на него была полностью запрещена.