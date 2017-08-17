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Малоизвестные публике работы Малевича покажут на ВДНХ

Москва
17 августа, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Выставка "Казимир Малевич. Не только "Черный квадрат" продлится с 24 ноября до 25 февраля

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Малоизвестные работы Казимира Малевича покажут на выставке "Казимир Малевич. Не только "Черный квадрат" в павильоне "Рабочий и колхозница" в ноябре 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВДНХ.

"На выставке будут представлены малоизвестные широкой публике гелиогравюры из "Юбилейного альбома Московского Художественного театра", над которыми художник работал в начале 1910 года, и "патриотический лубок" - литографированные плакаты и открытки, созданные Малевичем в начале Первой мировой войны (тексты к лубкам сочинял Владимир Маяковский)", - говорится в пресс-релизе к выставке.

В экспозиции будут показаны живописные и графические работы, представляющие все этапы творчества художника - от ранних произведений 1900-х, футуристических картин 1910-х и супрематических композиций до портретов начала 1930-х, когда Малевич после супрематизма вновь вернулся к фигуративному искусству. Экспозиционное ядро выставки составят произведения из собраний российских региональных музеев.

Одним из сюжетов выставки станет работа Малевича над оформлением футуристической оперы Михаила Матюшина и Алексея Крученых "Победа над солнцем". Зрители смогут увидеть созданные художником эскизы декораций и костюмов к опере. Супрематический период представлен беспредметными композициями, отобранными Малевичем для показа на "Последней футуристической выставке картин "0,10".

Организаторы также уточнили, что выставка продлится с 24 ноября 2017 года до 25 февраля 2018 года. Проект ставит своей целью "продемонстрировать разные грани творчества великого мастера, в том числе и те, что не совсем укладываются в зрительские представления о личности и достижениях одного из знаковых художников прошлого столетия".

"Черный квадрат" Малевича, став общепризнанной иконой ХХ века, отчасти заслонил другие стороны наследия русского авангардиста. Меж тем великий художник в течение отведенных ему судьбой трех с небольшим десятков лет творческого пути работал в полную мощь: под именем "Казимир Малевич" как будто действовал целый отряд творцов, сумевших сказать первое, а нередко и определяющее слово во многих сферах художественной культуры", - рассказал куратор выставки, один из ведущих исследователей русского авангарда, доктор искусствоведения Александра Шатских.

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