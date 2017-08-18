До 30 градусов тепла ожидается в Московском регионе

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Антициклон продолжит удерживать в Московском регионе солнечную, сухую и жаркую погоду. Об этом сообщили в Росгидромете.

"В пятницу будет солнечно, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 27-29 градусов, по области - от 25 до 30 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер восточный, юго-восточный, 4-9 м/с.

Предстоящей ночью вновь обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 14-16 градусов, в центре 18-20 градусов, по области - от 11 до 16 градусов. Ветер юго-восточный, южный, 3-8 м/с.

Днем в субботу, 19 августа, характер погоды не изменится - будет солнечно и жарко. В Москве воздух прогреется до 29-31 градуса, по области будет от 27 до 32 градусов. Ветер юго-восточный, южный, 3-8 м/с.