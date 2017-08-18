Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московские полицейские задержали мужчину, сообщившего о якобы угрозе взрыва в жилом доме

Москва
18 августа, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

В момент задержания мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который сообщил об угрозе взрыва в жилом доме в Москве. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Полицейскими задержан мужчина, который позвонил в полицию и сообщил о взрывном устройстве, он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. "Угроза взрыва не подтвердилась", - добавили в пресс-службе.

По данным источника ТАСС, мужчина позвонил в полицию с сообщением об угрозе взрыва в доме номер 1 по улице Грина на юго-западе столицы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
15
Смотровая площадка появится на крыше Дома Наркомфина в Москве после реставрации
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лимузин Ельцина выставили на продажу за 19,7 млн рублей
2
СМИ: СБУ даст правовую оценку поездке украинских школьников в Россию
3
Отставной полковник ГРУ Квачков приговорен к 1,5 года колонии
4
Прокуратура Грузии направила в Киев запрос об экстрадиции Саакашвили
5
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
6
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
7
В Таджикистане прокурор потребовал 6 лет для россиянки за провоз медной монеты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама