Московские полицейские задержали мужчину, сообщившего о якобы угрозе взрыва в жилом доме

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который сообщил об угрозе взрыва в жилом доме в Москве. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"Полицейскими задержан мужчина, который позвонил в полицию и сообщил о взрывном устройстве, он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. "Угроза взрыва не подтвердилась", - добавили в пресс-службе.
По данным источника ТАСС, мужчина позвонил в полицию с сообщением об угрозе взрыва в доме номер 1 по улице Грина на юго-западе столицы.