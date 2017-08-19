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Без осадков и до 32 градусов жары ожидается в московском регионе

Москва
19 августа, 6:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

По данным Росгидромета, температурный рекорд для 19 августа в столице составляет 31,5 градуса

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Без осадков и до 32 градусов жары ожидается в субботу московском регионе, сообщили в Росгидромете.

"Будет солнечно, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 29-31, по области - от 27 до 32 градусов. Ветер южной четверти 4-9 м/с", - сказал представитель метеослужбы, добавив, что температурный рекорд для 19 августа в Москве составляет 31,5 градуса и принадлежит 1954 году.

Предстоящей ночью в столице столбики термометров покажут 16-18, в центре до 22 градусов, в Подмосковье будет 13-18 градусов. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с.

Днем в воскресенье в Москве воздух прогреется до 29-31, по области - от 26 до 31 градуса. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с.

Вся следующая неделя, по предварительным прогнозам, также будет теплой, но с небольшими дождями.

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