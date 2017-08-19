Москвичи получат скидки в кафе и ресторанах по карте "Тройка"

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 19 августа. / ТАСС/. Москвичи получат скидки в кафе и ресторанах с помощью электронной транспортной карты "Тройка". Об этом в субботу сообщил заммэра Максим Ликсутов.

""Карта "Тройка" через некоторое время будет подключена к городской программе лояльности. Можно будет получать скидки в кафе и ресторанах", - сказал Ликсутов на панельной дискуссии в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".

Заммэра не уточнил сроки появления новой услуги и объем планируемых скидок.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка принимает семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ", "Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов", "Молодые парламентарии и политические лидеры", "Молодые политологи и социологи" и "Молодые специалисты транспортной отрасли".

Партнерами пятой смены выступают Центральная избирательная комиссия России, Государственная дума и Совет Федерации. Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи.