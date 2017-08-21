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Солнечно, сухо и до 31 градуса тепла будет в столичном регионе

Москва
21 августа, 6:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Представитель метеослужбы уточнил, что в Москве температура воздуха составит 29-31, по области будет от 26 до 31 градуса

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© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Солнечная, жаркая погода ожидается в понедельник в Московском регионе. Как сообщили в Росгидромете, воздух прогреется до 31 градуса.

"Будет малооблачно, без осадков. В Москве температура воздуха составит 29-31, по области будет от 26 до 31 градуса",- уточнил представитель метеослужбы. Ветер южный 3-8 м/с.

Во вторник ночью - без осадков, в столице будет 16-18, в центре до 22 градусов, в Подмосковье - от 13 до 18 градусов. Днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза. В Москве столбики термометров поднимутся до 28-30, по области будет от 25 до 30 градусов. Ветер южный, юго- восточный 3-8 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.

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