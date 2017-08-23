Дождь, гроза, порывистый ветер и до 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в среду в Московском регионе ухудшение погоды. Ожидаются дождь, гроза с порывистым ветром, местами возможен град.

"Будет облачно, пройдет дождь, местами сильный, в отдельных районах прогремит гроза, не исключен град. Температура в Москве составит 24-26 градусов, по области - 22-27 градусов", - сообщил представитель метеослужбы. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 15-20 м/с.

Предстоящей ночью также ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах возможна гроза. В Москве столбики термометров покажут 14-16 градусов, по области будет от 11 до 16 градусов. Ветер южный 5-10 м/с, местами порывы усилятся до 15-20 м/с.

Днем в четверг, 24 августа, характер погоды не изменится - будет облачно и дождливо. В столице воздух прогреется до 18-20 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.