Гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Дождь с грозой и шквалистый ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета в связи с прохождением фронтальной зоны 24 августа в Москве в ближайшие часы ожидаются местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, травмирование людей, повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом.
Спасатели рекомендуют пережидать непогоду в зданиях, а также парковать автомобили в гаражах и вдали от деревьев.