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Солнечно и до 20 градусов тепла будет в столичном регионе

Москва
30 августа, 9:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

В четверг воздух прогреется уже до 20-22 градусов

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Теплая, сухая, солнечная погода ожидается в среду в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 17-19 градусов, по области будет от 15 до 20 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северной четверти, 3-8 м/с.

Предстоящей ночью вновь обойдется без осадков, в столице столбики термометров покажут 7-9 градусов, в Подмосковье будет от 4 до 9 градусов. Ветер западный, 3-8 м/ с.

Днем в четверг будет солнечно, в Москве воздух прогреется до 20-22 градусов, по области будет от 18 до 23 градусов. Ветер западный, 3-8 м/с.

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