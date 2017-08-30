Солнечно и до 20 градусов тепла будет в столичном регионе

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Солнечно и до 20 градусов тепла будет в столичном регионеМосква 30 августа, 9:47
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Теплая, сухая, солнечная погода ожидается в среду в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
"Будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 17-19 градусов, по области будет от 15 до 20 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северной четверти, 3-8 м/с.
Предстоящей ночью вновь обойдется без осадков, в столице столбики термометров покажут 7-9 градусов, в Подмосковье будет от 4 до 9 градусов. Ветер западный, 3-8 м/ с.
Днем в четверг будет солнечно, в Москве воздух прогреется до 20-22 градусов, по области будет от 18 до 23 градусов. Ветер западный, 3-8 м/с.