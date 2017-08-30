Сотрудники детсада на юге Москвы вызвали спасателей для уничтожения двух осиных гнезд

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Спасатели выехали для ликвидации двух осиных гнезд, обнаруженных в беседке детского сада на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
"Сотрудники детского сада при школе №514 на Коломенской набережной вызвали спасателей, так как не смогли справиться с осиными гнездами, которые появились в двух беседках. На месте работает аварийно-спасательный отряд", - сказал собеседник агентства, отметив, что никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что 29 августа осиный рой напал на детей во время прогулки на территории детского сада №2680 в доме номер 13А по улице Ереванской. От укусов пострадал 21 человек, в том числе 19 детей. Детям оказали первую помощь и передали родителям. Гнездо ос достали и увезли.
Еще одно осиное гнездо было обнаружено в детском саду №550 на Орехово-Зуевском проезде, оно также было ликвидировано.