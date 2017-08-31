Первое сентября в Москве будет теплым и солнечным

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Погода на 1 сентября в Москве будет теплая и солнечная, воздух прогреется до 21 градуса, осадков не ожидается. Утренняя погода обещает быть прохладной, всего 9 градусов тепла, сообщил журналистам в четверг глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В Москве очень комфортная погода, 9-10 градусов с утра. Ожидается утром небольшой туман, который мы называем "радиационным", он появляется от выхолаживания подстилающей поверхности. Но потом, когда туман развеется, будет тепло", - рассказал специалист.

В целом, по словам Вильфанда, по всей территории России в сентябре погода будет теплая и даже несколько выше нормы. Количество осадков будет нормальным или чуть ниже нормы. Дождливо будет только в Якутии и в Магаданской области.

Особенно благоприятный сентябрь ожидается на юге страны. На курортах Крыма температура будет держаться в районе 24 градусов тепла.