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Первое сентября в Москве будет теплым и солнечным

Москва
31 августа, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Утром ожидается небольшой туман, позже в течение дня установится теплая и ясная погода

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Погода на 1 сентября в Москве будет теплая и солнечная, воздух прогреется до 21 градуса, осадков не ожидается. Утренняя погода обещает быть прохладной, всего 9 градусов тепла, сообщил журналистам в четверг глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В Москве очень комфортная погода, 9-10 градусов с утра. Ожидается утром небольшой туман, который мы называем "радиационным", он появляется от выхолаживания подстилающей поверхности. Но потом, когда туман развеется, будет тепло", - рассказал специалист.

В целом, по словам Вильфанда, по всей территории России в сентябре погода будет теплая и даже несколько выше нормы. Количество осадков будет нормальным или чуть ниже нормы. Дождливо будет только в Якутии и в Магаданской области.

Особенно благоприятный сентябрь ожидается на юге страны. На курортах Крыма температура будет держаться в районе 24 градусов тепла.

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