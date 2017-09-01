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Вход на Красную площадь в Москве в День города будет по пригласительным билетам

Москва
1 сентября, 23:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Москва отметит 870-летие 9 и 10 сентября

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Вход на Красную площадь в Москве в День города 9 сентября на время концертной программы будет осуществляться только для посетителей, имеющих пригласительные билеты. Об этом сообщили ТАСС в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Вход на Красную площадь будет осуществляться только по пригласительным билетам", - сказал собеседник агентства.

9 и 10 сентября Москва будет отмечать 870-летие. Общий лозунг праздника - "Москва - город, где создается история". Он также будет на плакатах.

Концепция праздничных мероприятий предполагает рассказ о тех людях, событиях, инновациях, культурных и спортивных достижениях, которые известны во всем мире, но появились именно в Москве. Весь город оформят в стиле русского авангарда. Наряду с этим в столице с 1 по 10 сентября будет проходить фестиваль "Юбилей Москвы".

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