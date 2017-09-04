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Мэрия Москвы предупредила о ночных перекрытиях ряда улиц в центре города

Москва
4 сентября, 9:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Ограничения связаны с проведением работ в рамках программы "Моя улица"

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта по Соймоновскому проезду, участку Гоголевского бульвара и участку площади Пречистенские ворота в Москве будет перекрываться в начале недели в ночное время в связи с проведением работ по укладке нового асфальта. Об этом в понедельник сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, Соймоновский проезд и прилегающие переулки будут недоступны для транспорта с 21:00 4 сентября до 06:00 5 сентября. Движение по нечетной стороне Гоголевского бульвара от Гагаринского переулка до площади Пречистенские Ворота, а также по Пречистенке до пересечения с Хрущевским и Всеволожским переулками будет невозможно с 21:00 5 сентября до 06:00 6 сентября. Кроме того, с 21:00 6 сентября до 06:00 7 сентября частично будет перекрыта площадь Пречистенские Ворота на участке с нечетной стороны Гоголевского бульвара вдоль дома 2/18.

"В ночные часы с 4 по 5 сентября проехать по Соймоновскому проезду и прилегающим переулкам смогут только спецтехника и автомобили местных жителей (резидентов). В ночь с 5 на 6 сентября проезд по небольшому участку Гоголевского бульвара и в ночь с 6 на 7 сентября проезд по площади Пречистенские Ворота будет доступен также только для спецтехники и автомобилей местных жителей... В дневные часы автомобилисты смогут проехать по этим улицам. Ночью водителям рекомендуют выбирать пути объезда и выстраивать маршруты с учетом нового порядка движения", - сообщили в мэрии.

Дорожное покрытие меняют в рамках программы "Моя улица" - крупнейшего проекта благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция уже более 100 улиц, в этом году по программе будет благоустроено 89 городских территорий.

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