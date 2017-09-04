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Выставка ретротранспорта пройдет в Москве в День города

Москва
4 сентября, 11:23 UTC+3

Экспозиция будет организована на территории Филевского автобусно-троллейбусного парка

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Масштабная выставка старинного общественного транспорта пройдет в столице 9 сентября в рамках празднования 870-летия Москвы. Об это в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгортранса.

"Экспозиция развернется на территории Филевского автобусно-троллейбусного парка. Легендарные автобусы и троллейбусы будут доступны для посещения с 12:00 до 15:00", - отмечается в сообщении.

В экспозиции будет представлено более 40 единиц техники: автобусы, троллейбусы разных лет - от деревянных экспонатов начала XX века до современных низкопольных транспортных средств. "Гости мероприятия смогут увидеть модели, известные по советским и российским фильмам и воспетые известными музыкантами и поэтами. На площадке также разместятся ретроавтомобили", - добавили в пресс-службе.

На выставке будут работать актеры в исторических костюмах. Кроме того, на площадке установят сцену, на которой выступят музыкальные и творческие коллективы. Обширная развлекательная программа предусматривает викторины и конкурсы, победители которых получат призы и памятные сувениры. На мероприятии также будут присутствовать аниматоры и специалисты по аквагриму. 

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