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В Москве этой осенью высадят 12 млн тюльпанов

Москва
4 сентября, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Больше всего цветов посадят в Новой Москве, ЦАО и ЗАО

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Более 100 различных сортов и расцветок тюльпанов высадят на улицах столицы в рамках озеленения этой осенью. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

"Определился поставщик 12 млн луковиц тюльпанов для оформления цветников Москвы, - говорится в сообщении. - Цветы будут иметь более 100 различных сортов и расцветок. Посадочный материал должен быть произведен в 2017 году и пройти полевую апробацию".

Отмечается, что стоимость контракта на поставку посадочного материала для оформления цветников Москвы по итогам электронного аукциона составила 157 млн руб. "ООО "Деметра" одержала победу. Компании предстоит осуществить поставку более 12 млн луковиц тюльпанов в 11 административных округах столицы, а также в ГБУ "Автомобильные дороги" и ГБУ "ЭВАЖД", - сообщили в департаменте.

По данным ведомства, осенью 2017 года в Москве высадят на 800 тыс. тюльпанов больше, чем годом ранее. Площадь цветников увеличится на 10 тыс. кв. метров и составит 227 тыс. кв. метров, а больше всего цветов высадят в ТиНАО, ЦАО, ЗАО и вдоль столичных дорог.

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