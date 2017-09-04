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Почти 270 детей эвакуированы из-за возгорания кабеля в школе на востоке Москвы

Москва
4 сентября, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Пожарные ликвидировали возгорание

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Около 270 школьников эвакуированы из-за возгорания провода в школе №400 на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Возгорание электропровода произошло в школьной столовой, в здании по адресу: Шоссе Энтузиастов, дом 100а. Около 270 детей были эвакуированы из здания до прибытия пожарных", - сказал собеседник агентства.

К настоящему времени возгорание потушено.

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