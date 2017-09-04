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Задержан москвич, устроивший стрельбу из автомобиля на юго-западе столицы

Москва
4 сентября, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

В отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Москвич, устроивший стрельбу из автомобиля BMW на МКАД, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщил врио руководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов, в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

"В дежурную часть ОМВД России по району Ясенево через службу "102" поступило сообщение о стрельбе. Мужчина рассказал, что на 41-м километре МКАД он увидел, как из окна автомашины BMW черного цвета неизвестный произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на автомат Калашникова", - сообщил он.

Сотрудники полиции остановили автомобиль на улице Дмитрия Ульянова. В момент задержания в машине находились ее владелец, 28-летний москвич, и пассажир, 21-летний приезжий. "На заднем сиденье полицейскими обнаружен охолощенный автомат Калашникова с возможностью имитации выстрела и три патрона светозвукового действия. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что на МКАД 28-летний москвич, находясь на заднем сидении BMW, произвел несколько выстрелов в воздух", - добавил Титов.

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