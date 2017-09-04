Собянин наградил пожарных, тушивших торговый центр "РИО" в Москве

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МОСКВА, 4 сентября./ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник вручил награды и почетные звания москвичам за плодотворную работу и патриотическое воспитание молодежи, а также объявил благодарность за мужество и отвагу спасателям, тушившим крупный пожар в торговом центре "РИО".
"Сегодня здесь, в зале, пожарные, которые своим героизмом с риском для жизни спасли людей, когда произошло серьезное возгорание в торговом центре "РИО". Я хочу их отдельно поблагодарить за их мужество и отвагу и поздравить с наградами", - сказал Собянин.
Мэр объявил благодарность в том числе заместителю начальника отряда по организации службы и пожаротушения Антону Ильину, начальнику отдела пожаротушения ГКУ "Пожарно-спасательный центр" Александру Королю и начальнику аварийно-спасательного отряда №2 "Пожарно-спасательного центра" Алексею Перминову.
Крупное возгорание в торговом центре "РИО" произошло 10 июля. Сообщалось о 18 пострадавших, включая ребенка, и сотруднике пожарно-спасательной части №13, получившем тепловой удар.
За вклад в работу по патриотическому воспитанию молодежи и активную общественную деятельность Собянин наградил орденом Дружбы председателя московского отделения межрегиональной общественной организации "Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества" Виктора Барынькина.
За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций мэр наградил две многодетные семьи - орденом "Родительская слава" Станислава и Наталью Клыковых и медалью ордена "Родительская слава" Юлию Воронову и Сергея Комарова.
Кроме того, Собянин за многолетнюю плодотворную деятельность на благо столицы и ее жителей наградил знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" учителя немецкого языка лицея №1501 Элеонору Баллер, главного специалиста-заместителя главного конструктора научно-тематического центра №2 "НИИ вычислительных комплексов им. Карцева" Николая Коренева и педагога-организатора школы №183 Татьяну Зубрикову.