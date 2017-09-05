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Более 400 праздничных мероприятий пройдет в Москве в рамках Дня города

Москва
5 сентября, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Праздник закончится большим салютом, который будет запущен из 30 различных точек столицы

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан в предстоящие выходные на празднование 870-летия столицы и анонсировал в эти дни более 400 мероприятий на площадях, в скверах и парках Москвы. Об этом мэр сообщил во вторник на заседании президиума правительства столицы.

"В выходные Москва отметит свой юбилей - 870 лет. Пройдет более 400 крупных мероприятий на площадях Москвы, в скверах, парках не только в центре города, но и во всех округах. Торжества завершатся большим праздничным салютом, который запустят из 30 различных точек в 21:00 мск. Приглашаю всех москвичей отпраздновать день рождения нашего любимого города", - отметил он.

По словам мэра, гостей праздника ждут концерты и спортивные развлечения, мастер-классы и экскурсии, театральные постановки и выставки. Ожидается, что в праздновании Дня города 9 и 10 сентября примут участие около 10 млн человек.

Как отметил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, в эти дни "состоится огромное количество мероприятий, в том числе 427 крупных событий, более 160 концертов, более 130 выставок, лекций, встреч, мастер-классов, более 20 экологических акций, девять спортивных мероприятий на открытых площадках, 200 экскурсионных маршрутов".

По его словам, 9 и 10 сентября все городские службы перейдут на усиленный режим работы. Безопасность на праздничных площадках обеспечат 18 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников, а также свыше тысячи сотрудников частных охранных организаций.

О программе праздника

Программу праздника составили с учетом предложений горожан. Свои пожелания они могли высказать в ходе специальных голосований в проекте "Активный гражданин". Всего было собрано 1 893 550 мнений.

Центральным событием праздника традиционно станет торжественное открытие Дня города на Красной площади. Оно стартует 9 сентября в 12:00 мск. Праздничная программа на городских площадках начнется с трансляции церемонии открытия, а музыкальный старт праздника состоится в 13:00 мск с исполнения гимна Москвы.

Кульминация торжества - фестиваль "Юбилей Москвы" на Тверской улице, которая станет пешеходной. Главную улицу столицы украсят 200 арт-объектов.

9 сентября праздничная программа завершится фейерверками. В 21:00 мск во всех городских округах небо столицы разукрасят свыше 20 тыс. залпов. Для этого задействуют 30 точек запуска. Всего в праздничные дни запланировано 13 высотных и 17 парковых фейерверков.

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Темы
870-летие Москвы
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Собянин, Сергей Семенович Кибовский, Александр Владимирович
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