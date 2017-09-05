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Автомобильные пробки в Москве достигли восьми баллов

Москва
5 сентября, 19:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Движение осложнено практически по всем магистралям столицы

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Автомобильные заторы в столице во вторник вечером достигли девяти баллов. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Пробки" на 19:00 мск. По данным интерактивной карты пробок, движение осложнено практически по всем магистралям столицы.

"Движение осложнено на юго-востоке МКАД в обоих направлениях, а также на западе по внутренней стороне, в центр снижены скорости на Бесединском и Можайском шоссе", - уточнили ТАСС в инфоцентре столичного департамента транспорта.

Внешняя сторона Третьего транспортного кольца тормозит на северо-востоке, внутренняя - на юго-востоке.

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