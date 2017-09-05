Автомобильные пробки в Москве достигли восьми баллов

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Автомобильные заторы в столице во вторник вечером достигли девяти баллов. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Пробки" на 19:00 мск. По данным интерактивной карты пробок, движение осложнено практически по всем магистралям столицы.
"Движение осложнено на юго-востоке МКАД в обоих направлениях, а также на западе по внутренней стороне, в центр снижены скорости на Бесединском и Можайском шоссе", - уточнили ТАСС в инфоцентре столичного департамента транспорта.
Внешняя сторона Третьего транспортного кольца тормозит на северо-востоке, внутренняя - на юго-востоке.