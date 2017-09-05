МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более ста человек эвакуированы из ресторана "Уголек" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

"Информация о происшествии по адресу улица Большая Никитская, дом 12, строение 1 поступило в ГУ МЧС России по Москве. В 4-этажном здании, где на первом этаже расположен ресторан "Уголек", произошло загорание жировых отложений в вытяжке. До прибытия пожарных и спасателей было эвакуировано порядка ста посетителей", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время пожарные проверяют систему вентиляции.