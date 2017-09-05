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Более ста человек эвакуированы из ресторана "Уголек" в центре Москвы

Москва
5 сентября, 22:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

В здании "произошло загорание жировых отложений в вытяжке", сообщили в МЧС

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более ста человек эвакуированы из ресторана "Уголек" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

"Информация о происшествии по адресу улица Большая Никитская, дом 12, строение 1 поступило в ГУ МЧС России по Москве. В 4-этажном здании, где на первом этаже расположен ресторан "Уголек", произошло загорание жировых отложений в вытяжке. До прибытия пожарных и спасателей было эвакуировано порядка ста посетителей", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время пожарные проверяют систему вентиляции.

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