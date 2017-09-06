На водоемах Москвы планируют ввести систему интеллектуального видеонаблюдения

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Систему интеллектуального видеонаблюдения планируется внедрить на водных объектах Москвы. Об этом сообщил заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по Москве Владимир Волков.

"Система интеллектуального видеонаблюдения в качестве пилотного проекта хорошо показала себя на Крымском мосту, с которого люди часто прыгают. Если что-либо падает с моста, система реагирует, камера фокусируется на предмете, который упал с моста, и показывает, где он находится", - сказал Волков на пресс-конференции в среду.

Он пояснил, что при падении кого-либо или чего-либо с моста спасатели получают голосовое оповещение и имеют возможность оперативно отреагировать на происшествие. Зимой система фиксирует выход на лед.

"Мы получили положительный опыт работы этой системы. В этом году получили соответствующее поручение правительства Москвы и совместно с департаментом информационных технологий пытаемся проработать вопрос внедрения этой системы на большинстве водоемов в зонах отдыха", - подчеркнул представитель столичного МЧС.

"Предполагается привлекать к этой работе первоначально камеры, которые уже находятся на территории Москвы. Идет проработка того, чтобы через программное обеспечение приспособить камеры для выявления опасностей, которые могут возникнуть на городских водоемах", - пояснил он.

Кроме того, в столице планируется внедрить систему беспроводного интернет-информирования граждан о месте и зоне отдыха, в которой они находятся. "До них будет доводиться информация по безопасному поведению на водоемах и о том, что делать, если вы станете очевидцем происшествия на воде", - пояснил Волков.