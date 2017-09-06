Общественники и профессионалы обеспечивали безопасность на пляжах Москвы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Количество спасателей, привлекаемых к обеспечению безопасности на московских водоемах, увеличилось в 2017 году, сообщил журналистам заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по Москве Владимир Волков.

"Ежедневно на водоемах города дежурят 75-90 профессиональных спасателей и около 200 добровольцев. На водоемах города организован 61 общественно-спасательный пост, в то время как в 2016 году таких постов было 50. Дополнительные посты были организованы на наиболее опасных столичных водоемах", - сказал Волков. По его словам, в частности, региональная общественная организация профилактики и спасения на водах (РООПСВОД Москвы) за год увеличила численность почти на треть до 309 человек.

Береговое патрулирование осуществляется по 22 маршрутам, отметил Волков. "Кроме того, с этого года к обеспечению безопасности на воде были привлечены структуры, которые в силу своей специфики находятся вблизи водоемов: охрана парков, работники коммунальных служб и прочие", - сообщил он. Также была достигнута договоренность с руководством общественной правоохранительной организации при ГУ МВД России по Москве "Безопасная столица", согласно которой члены организации занимались не только обеспечением общественной безопасности на городских водоемах, но и помогали в патрулировании и оказании первой помощи при происшествиях на воде. "Все они прошли необходимую подготовку по программе спасателя ведомственного спасательного поста", - отметил Волков.

По словам представителя столичного МЧС, культура отдыхающих на воде повысилась за последние годы. "Люди стали адекватно реагировать на замечания и профилактику, работу, которую с ними проводят сотрудники МЧС, спасатели МГПСС, этот уровень культуры из года в год повышается, конфликтных ситуаций были единицы", - сказал он.