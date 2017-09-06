МЧС: число происшествий на водоемах Москвы снижается

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Более 130 человек спасены на московских водоемах с начала 2017 года. Об этом сообщил заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по Москве Владимир Волков.

"На момент окончания купального сезона 2017 года мы зарегистрировали 168 происшествий на водных объектах, это на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, утонули 57 человек - это на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и 132 человека спасены", - сказал Волков на пресс-конференции в среду, добавив, что в числе спасенных 18 детей.

"С 2010 года в Москве мы имеем положительную статистику, связанную с происшествиями на водоемах. Количество утонувших с 2010 года нам удалось существенно снизить", - пояснил Волков. При этом он отметил, что "Москва в плане обеспечения безопасности на воде - самый безопасный город". "В четыре раза безопаснее, чем в среднем по стране", - сказал представитель МЧС.

По его словам, более 60% происшествий происходит с людьми в нетрезвом состоянии и в местах, где купание запрещено.