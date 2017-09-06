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Автомобилистов Москвы просят с осторожностью выбирать места для парковки из-за непогоды

Москва
6 сентября, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

В среду в столице до 18:00 мск местами ожидаются сильный дождь и гроза, прогнозируется усиление ветра до 17 м/с

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) призывает водителей внимательно выбирать места для парковки в связи с ухудшением погодных условий в Москве в среду, 6 сентября. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"По сообщению МЧС, в Москве в ближайшие часы и до 18:00 мск местами ожидаются сильный дождь и гроза, а также прогнозируется усиление ветра до 17 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиями ГКУ "АМПП" призывает автолюбителей внимательно относиться к выбору места парковки, а также соблюдать меры безопасности. Оставляйте машины в соответствии с правилами дорожного движения, избегайте парковки возле широкоформатных и слабо укрепленных конструкций, деревьев, а также ветхих зданий", - отметили в учреждении.

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