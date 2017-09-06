Водитель "Газели", не справившись с управлением, съехал в пруд на севере Москвы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Водитель грузовой "Газели" не справился с управлением и съехал в Большой садовый пруд на севере Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На улице Прянишникова водитель грузового автомобиля "Газель" не справился с управлением и въехал в Большой садовый пруд. Водитель не пострадал", - сказал собеседник агентства.

На место вызвана спецтехника, чтобы вытащить грузовик из пруда, работают сотрудники столичного МЧС и Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.