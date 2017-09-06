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Водитель "Газели", не справившись с управлением, съехал в пруд на севере Москвы

Москва
6 сентября, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Инцидент произошел на улице Прянишникова

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Водитель грузовой "Газели" не справился с управлением и съехал в Большой садовый пруд на севере Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На улице Прянишникова водитель грузового автомобиля "Газель" не справился с управлением и въехал в Большой садовый пруд. Водитель не пострадал", - сказал собеседник агентства.

На место вызвана спецтехника, чтобы вытащить грузовик из пруда, работают сотрудники столичного МЧС и Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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