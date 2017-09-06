Студент РУДН умер во время игры в футбол в Москве

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Студент Российского университета дружбы народов, гражданин островного африканского государства Сан-Томе и Принсипи скончался во время футбольной игры на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Игра студенческих команд проходила в спортивном комплексе на Лужнецкой набережной. "Одному из игроков, студенту РУДН, стало плохо и он скончался. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность", - сказал источник.
По данному факту проводится проверка.