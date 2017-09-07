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К городской Wi-Fi-сети в Москве за лето подключались более 840 тыс. раз

Москва
7 сентября, 9:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

По данным столичной мэрии, самыми загруженными стали точки доступа на Тверской улице, Манежной площади и в Театральном проезде

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Москвичи за прошедшее лето более 840 тысяч раз подключались к городской сети Wi-Fi, сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"Самыми загруженными стали точки доступа на Тверской улице, Манежной площади и в Театральном проезде. Чаще всего пользователи подключались к сети в июле [360 тысяч раз], а реже всего в августе [214 тысяч раз]", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем каждый из пользователей провел в сети 41 минуту. За летние месяцы москвичи загрузили около 50 терабайт трафика с различных сайтов и приложений, самыми популярными из которых стали сервисы Apple и Google, а также поисковая система "Яндекс". Из социальных сетей пользователи Wi-Fi больше всего находились в Facebook, лидером среди мессенджеров стал WhatsApp. Последним в десятке самых используемых сервисов стал видеохостинг YouTube.

Городской бесплатный Wi-Fi действует на 200 улицах в центре Москвы и в 24 столичных парках. Каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 50 метров, всего в сети одновременно могут работать до 15 тысяч устройств. Новые точки доступа к Wi-Fi начнут появляться в столице в начале следующего года.

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