Детский сад на северо-западе Москвы эвакуировали из-за возгорания в электрощите

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 80 детей были эвакуированы из детского сада на северо-западе Москвы из-за возгорания в электрощите. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах города.

"В результате загорания электрощита в детском саду на ул. Кулакова, д. 14, корпус 2 из здания были эвакуированы 83 ребенка", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных.