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Избирком отказал члену ТИК в досрочном голосовании из-за неуказанной уважительной причины

Москва
7 сентября, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Заявитель не указал место работы, но может это сделать при повторном обращении в столичную избирательную комиссию

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия оставила в четверг без удовлетворения жалобу члена территориальной избирательной комиссии (ТИК) Ломоносовского района Дмитрия Зворыкина, который оспаривал отказ в праве проголосовать досрочно. При этом Мосгоризбирком постановил разрешить заявителю досрочное голосование, если он при повторном обращении в комиссию укажет, что является членом ТИК.

4 сентября ТИК Мещанского района отказал Зворыкину в праве проголосовать досрочно на муниципальных выборах. В качестве уважительной причины он указал выполнение "государственных и общественных обязанностей" 10 сентября, но никаких документов не представил. То, что он является членом ТИК Ломоносовского района с правом решающего голоса и, соответственно, весь день 10 сентября будет занят организацией выборов, Зворыкин заявил только на заседании Мосгоризбиркома.

Комиссия пришла к выводу, что ТИК Мещанского не нарушил закона и инструкции ЦИК. В инструкции говорится, что к уважительным причинам относится работа членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, однако заявитель не указал место своей работы.

"Я предлагаю поддержать проект решения (об отказе в удовлетворении жалобы - прим. ТАСС), а протокольно записать: с учетом вновь открывшихся обстоятельств повторно рассмотреть этот вопрос при обращении заявителя", - резюмировал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Согласно информации на сайте Мосгоризбиркома, Зворыкин делегирован в ТИК Ломоносовского района московским отделением "Справедливой России".

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

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