Избирком проинформирует москвичей о муниципальных выборах 10 сентября по СМС

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия приняла решение организовать СМС-рассылку для оповещения жителей столицы о муниципальных выборах 10 сентября. Об этом сообщил в четверг председатель комиссии Валентин Горбунов.
"Сегодня достигнута договоренность и принято решение, как и на выборах депутатов Государственной думы, мы отправим СМС-сообщения <...> По предварительным оценкам, это будет порядка 2 млн москвичей", - сказал он на заседании избиркома.
Горбунов уточнил, что горожане получат мобильные сообщения с приглашением прийти на выборы и ссылку на сайт Мосгоризбиркома, на котором можно узнать адрес участковой избирательной комиссии. Рассылку получат авторизованные пользователи порталов госуслуг и "Активный гражданин". "Я думаю, те меры, которые мы приняли, позволят фактически проинформировать всех москвичей", - подчеркнул он.
Председатель Мосгоризбиркома сообщил также, что в бюджеты муниципальных образований были заложены средства на информирование жителей о выборах: расклейка плакатов, рассылка приглашений по почте. Поскольку набора классических мер оказалось недостаточно, горизбирком принял решение провести дополнительные мероприятия, отметил Горбунов. Так, по договоренности с мэрией за счет городского бюджета во всех административных округах (кроме Троицкого и Новомосковского округов), а также в Троицке вышли спецвыпуски окружных газет с информацией о выборах и адресами участковых избирательных комиссий.
"Кроме того, в районных газетах баннеры размещены со ссылкой на наш сайт, где есть вся информация о выборах, каждый может найти место своего голосования, информацию о кандидатах", - сообщил Горбунов.
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова 6 сентября заявила, что Мосгоризбирком "провалил" работу по информированию москвичей о выборах 10 сентября. Горбунов согласился с критикой ЦИК о слабом информировании жителей столицы и посетовал на то, что кандидаты заклеивают своими листовками плакаты избиркомов о времени и месте проведении голосования.
В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.