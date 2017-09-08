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Местами небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Москва
8 сентября, 9:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Ночью 9 сентября будет облачно с прояснениями

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в пятницу в Московском регионе прохладную погоду с небольшим дождем.

"Будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 15-17 градусов, по области - от 13 до 18 градусов", - отметил представитель метеослужбы. Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами не исключен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 8-10 градусов, по области - от 6 до 11 градусов. Ветер западный, 3-8 м/с. Днем в субботу местами вновь ожидается небольшой дождь, в Москве потеплеет до 17-19 градусов, в Подмосковье - до 15-20 градусов. Ветер западный, 3-8 м/с.

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