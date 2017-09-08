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Городские службы в дни празднования 870-летия Москвы будут работать в усиленном режиме 

Москва
8 сентября, 9:24 UTC+3

В преддверии праздника 723 дежурные оперативно-выездные бригады приведены в полную готовность

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Предприятия комплекса городского хозяйства, экстренные службы Москвы 9 и 10 сентября, в День города, переводятся на усиленный режим работы. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Мэр города поставил задачу - обеспечить безопасность и комфортные условия празднования 870-летия Москвы. Главный приоритет для коммунальных служб и энергетических предприятий 9-10 сентября - надежная бесперебойная работа всех систем жизнеобеспечения, надежное энерго- и ресурсоснабжение потребителей", - сказал Бирюков.

По его словам, для реализации этих задач все структурные подразделения комплекса городского хозяйства Москвы будут работать в круглосуточном режиме, полностью проверена система мобильных резервов коммунальных и инженерных служб.

Заместитель мэра уточнил, что в службах и предприятиях комплекса в полную готовность приведены 723 дежурные оперативно-выездные бригады и 809 единиц специализированной техники. Для недопущения происшествий в акватории Москвы-реки будет усилена работа личного состава Государственной инспекции по маломерным судам и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах с использованием более 100 плавсредств, в том числе трех катеров и одного пожарного корабля. В мероприятиях по обеспечению безопасности задействованы силы ГУ МЧС России по Москве и департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что правоохранительные органы в дни празднования 870-летия Москвы будут работать в усиленном режиме. Во время празднования Дня города за порядком будут следить почти 20 тыс. человек.

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