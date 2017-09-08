Движение по Саввинской и Пречистенской набережным в Москве открыто после благоустройства

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Саввинская и Пречистенская набережные в Москве открыты для автомобилистов после работ по благоустройству по программе "Моя улица". Об этом сообщили в пятницу в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
"Центр организации дорожного движения правительства Москвы информирует граждан, что все перекрытия на Саввинской и Пречистенской набережных сняты. На набережных закончены работы по благоустройству проезжей части, и они полностью открыты для движения", - говорится в сообщении.
Почти 90 объектов - улиц, бульваров, набережных и площадей - вошли в программу благоустройства "Моя улица" в этом году в Москве. На набережных уложили более 38 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, в работах приняли участие почти 400 человек.