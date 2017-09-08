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Коллекторское агентство в Москве оштрафовано на 50 тыс. руб. за обман должников

Москва
8 сентября, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Агентство сообщало должникам недостоверные сведения о последствиях неисполнения обязательств

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы оштрафовал коллекторское агентство за обман и ложные угрозы должникам. Как сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве, житель столицы обратился с жалобой на действия ООО "ЦЗ инвест".

"В тексте уведомления содержалась недостоверная информация относительно передачи вопроса о возврате задолженности в судебные инстанции и в ФССП, а также о последствиях неисполнения обязательств по погашению долга, вплоть до уголовного преследования", - сообщили в УФССП.

Арбитражный суд Москвы привлек "ЦЗ инвест" к административной ответственности и назначил штраф в 50 тыс. руб. Ранее агентство неоднократно привлекалось к административной ответственности в виде штрафов.

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