Коллекторское агентство в Москве оштрафовано на 50 тыс. руб. за обман должников

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы оштрафовал коллекторское агентство за обман и ложные угрозы должникам. Как сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве, житель столицы обратился с жалобой на действия ООО "ЦЗ инвест".
"В тексте уведомления содержалась недостоверная информация относительно передачи вопроса о возврате задолженности в судебные инстанции и в ФССП, а также о последствиях неисполнения обязательств по погашению долга, вплоть до уголовного преследования", - сообщили в УФССП.
Арбитражный суд Москвы привлек "ЦЗ инвест" к административной ответственности и назначил штраф в 50 тыс. руб. Ранее агентство неоднократно привлекалось к административной ответственности в виде штрафов.