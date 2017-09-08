Более тысячи новых торговых объектов откроются в московском метро

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы откроют 1180 торговых павильонов и вендинговых аппаратов в московском метро в первом полугодии 2018 года. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
"В переходах появляются комфортные торговые зоны с широким выбором товаров, чтобы пассажиры могли приобрести все необходимое по пути, в том числе совершая пересадки с разных видов транспорта. Кроме того, создавая цивилизованную торговую среду, мы поддерживаем малый и средний бизнес, который сегодня участвует в открытых аукционах. Предприниматели выходят на пять лет и могут уверенно планировать свои инвестиции", - цитирует департамент заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Отмечается, что предприниматели могут арендовать торговые объекты по результатам аукционов. Для предпринимателей-инвалидов и организаций инвалидов запланированы специальные аукционы с ограниченным участием.
Ликсутов уточнил, что торговые точки будут установлены с учетом всех требований безопасности и не помешают передвижению людей в метрополитене. "В комфортных торговых зонах пассажиры смогут приобрести печатную продукцию, кофе и снеки, цветы, одежду, галантерейные и хозяйственные товары и прочее. Кроме того, в метро появится ателье", - говорится в сообщении департамента.
Планируется создать 500 киосков и павильонов в подуличных переходах 35 станций метро. "На торги выставляются объекты с расширенной комплексной специализацией, и арендатор по своему усмотрению сможет осуществлять торговлю, выбрав из предложенного перечня товаров: пресса, книги, канцелярские товары, театральные и лотерейные билеты, продукты питания, кожгалантерея, аксессуары, одежда, обувь, парфюмерные и косметические товары, цветы, а также зоотовары, церковная продукция и другие услуги", - рассказали в департаменте.