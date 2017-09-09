Вход на площадку Дня города на Тверской улице будет ограничен

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вход на площадку на Тверской улице, где проводятся мероприятия, посвященные празднованию Дня города, будет ограничен.

Об этом в субботу сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" Департамента торговли и услуг Москвы.

"Вход на праздничную площадку Дня города на Тверской осуществляется только со стороны Пушкинской площади", - говорится в сообщении.

Мероприятия, приуроченные к 870-летию Москвы, проходят на площадках по всему городу с 1 по 10 сентября. Кульминацией праздника станет программа 9 и 10 сентября на Тверской улице. Торжественное открытие стартовало на Красной площади 9 сентября в 12:00 мск.