Вход на площадку Дня города на Тверской улице будет ограничен

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вход на площадку на Тверской улице, где проводятся мероприятия, посвященные празднованию Дня города, будет ограничен.
Об этом в субботу сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" Департамента торговли и услуг Москвы.
"Вход на праздничную площадку Дня города на Тверской осуществляется только со стороны Пушкинской площади", - говорится в сообщении.
Мероприятия, приуроченные к 870-летию Москвы, проходят на площадках по всему городу с 1 по 10 сентября. Кульминацией праздника станет программа 9 и 10 сентября на Тверской улице. Торжественное открытие стартовало на Красной площади 9 сентября в 12:00 мск.