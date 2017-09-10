Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

До 23 градусов тепла ожидается в столичном регионе

Москва
10 сентября, 6:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

По данным синоптиков, в воскресенье в столице обойдется без осадков

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Облачная с прояснениями, сухая и теплая погода ожидается в воскресенье в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Будет облачно с прояснениями, обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса, по области - от 18 до 23 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Предстоящей ночью в столице столбики термометров покажут 14-16 градусов, в Подмосковье - от 11 до 16 градусов. Днем местами возможен небольшой дождь, в Москве воздух прогреется до 22-24 градусов, по области - до 19-24 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем местами с порывами до 12-17 м/ с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
26
Празднование 870-летия Москвы
8
Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"
10
Москва вложила 14 млрд рублей в строительство парка "Зарядье"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ирма" обрушила на Гавану многометровые волны
2
Юлия Латынина покинула Россию
3
Ураган "Ирма" уже атакует на подступах Флориду
4
СМИ: новый отопительный сезон может стать рекордно дорогим для украинцев
5
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
6
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
7
Spiegel: Меркель заподозрили в злоупотреблении служебным положением
Темы дня
Новости партнеров
Реклама