До 23 градусов тепла ожидается в столичном регионе

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Облачная с прояснениями, сухая и теплая погода ожидается в воскресенье в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
"Будет облачно с прояснениями, обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса, по области - от 18 до 23 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-западный 5-10 м/с.
Предстоящей ночью в столице столбики термометров покажут 14-16 градусов, в Подмосковье - от 11 до 16 градусов. Днем местами возможен небольшой дождь, в Москве воздух прогреется до 22-24 градусов, по области - до 19-24 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем местами с порывами до 12-17 м/ с.