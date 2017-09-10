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Собянин открыл эстакаду на Варшавском шоссе в Москве

Москва
10 сентября, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Шестиполосная эстакада была построена за девять месяцев

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин открыл в воскресенье новую эстакаду прямого хода на Варшавском шоссе, которая является частью строящейся Южной рокады.

"На западе и юге Москвы реализуется крупный проект строительства Южной рокады, которая пройдет от Рублевки до Капотни. Первая половина этого проекта реализована: реконструированы Рублевка, Аминьевское шоссе, Обручева, Балаклавский проспект", - сказал Собянин журналистам.

По его словам, теперь Южная рокада пришла на Варшавское шоссе. "Построена эстакада прямого хода. Таким образом, с Балаклавского проспекта можно более комфортно заезжать", - подчеркнул мэр. Он выразил надежду, что уже в понедельник утром автомобилисты в полной мере ощутят преимущество новой эстакады, двигаясь по Варшавскому шоссе.

"Поздравляю всех с открытием этого важного объекта. С Днем города! С праздником!" - добавил мэр.

Эстакада прямого хода на Варшавском шоссе длиной 845 м, с тремя полосами движения в каждую сторону была построена за девять месяцев, уточнил представитель генерального подрядчика, заместитель генерального директора ОАО "Московская инженерно-строительная компания" Олег Утяшев. По его словам, главное преимущество открытого объекта - бессветофорное движение по Варшавскому шоссе и Балаклавскому проспекту.

Южная рокада - одна из трех хордовых магистралей Москвы - наряду с Северо-Западной и Северо-Восточной хордами. Трасса длиной около 40 км пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние поля в Капотне и свяжет между собой крупные автомобильные магистрали: МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.

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