Пассажиропоток МЦК за год работы превысил прогнозируемый на 30%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московское центральное кольцо (МЦК) за год работы перевезло около 100 млн пассажиров - это на 30% больше прогнозируемого пассажиропотока, сообщил журналистам в воскресенье заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Сегодня для всех москвичей знаменательный день - годовщина Московского центрального кольца. У меня есть поручение мэра Москвы поздравить всех наших транспортных коллег из ОАО "РЖД" и московского метрополитена с этим замечательным юбилеем, который характеризуется очень важными показателями. Это почти 100 млн перевезенных пассажиров, что почти на 30% больше наших самых оптимистичных планов", - сказал он.

По словам Ликсутова, в день МЦК пользуются почти 380 тыс. пассажиров. "Кольцо дало не только разгрузку самых загруженных линий метро, в том числе и Кольцевой линии от 15 до 25%, это еще и разгрузка центральных железнодорожных вокзалов, которые историческии были узким местом транспортной инфраструктуры Москвы. Теперь они серьезно разгрузились", - отметил он.

В пресс-службе департамента транспорта ТАСС сообщили, что в день рождения МЦК на нем запустили новый способ оплаты - Alipay. Проект охватывает пять станций МЦК: Лужники, Измайлово, Деловой центр, Локомотив и Площадь Гагарина.

"Запуск платежной системы Alipay сделает МЦК более привлекательным для туристов из Китая, поскольку новый инструмент позволит покупать билеты привычным для них способом. Для удобства пользования сервисом на кассовых окнах МЦК размещены стикеры на китайском языке, а сами кассы оборудованы специальными устройствами PIN-Pad, которые формируют и распечатывают чеки с QR-кодами для оплаты", - подчеркнули в департаменте.

В 2016 году Россию посетили 1,5 млн туристов из Китая.